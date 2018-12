Sonderklasse-Versicherte: „Klasse“ in der Tagesklinik

Was bekommen die 1,8 Millionen Sonderklassepatienten für ihr Geld?

„Die ärztliche Behandlung ist für alle Versicherten dieselbe“, halten Krankenhausbetreiber wie der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs fest. Natürlich bekommen jene, die einige hundert Euro pro Monat für ihre Zusatzversicherung zahlen, bessere, nicht-ärztliche Leistung geboten wie beispielsweise größere Auswahl bei Mahlzeiten, Einzel- bis maximal Zweibettzimmer, freie Auswahl des Arztes oder flexiblere Besuchszeiten.

Was könnte sich für die Sonderklassepatienten durch die Novelle ändern?

Mögliche Maßnahmen listet der Versicherungsverband in seiner Stellungnahme auf: „Eigener Wartebereich (Lounge) – vergleichbar mit Wartebereichen am Flughafen oder mit Erste-Klasse oder Businessabteilen im Zug, eigener Sonderklasse-Schalter, Angebot an Erfrischungen (Kaffee, Tee, Säfte, Wasser), und Lektüre (Tageszeitungen, Journale, Bücher) sowie „abgeschirmte Umkleidemöglichkeit mit sicherer Verwahrungsmöglichkeit von Kleidern und Wertsachen oder WiFi-Zugang und kostenlose Parkmöglichkeit am Areal des Krankenhauses.“

Aber was heißt das für das Gesundheitssystem?

Die Ärztekammer begrüßt die Änderung, denn damit würde „die ambulante Versorgung wieder auf den neuesten medizinischen Stand gebracht“ und verhindert, dass „künftig ambulante Leistungen an Privatversicherten nur in Privatspitälern erbracht und öffentliche Spitäler für Ärzte sowie Patienten unattraktiv werden.“ Die SPÖ ist wütend. „Wohlhabende dürfen sich künftig beim Warten in bequemen Massagesesseln an Snacks und Getränken laben und werden zum Wahlarzt durchgewunken, während normal versicherte Schmerzpatienten in der Ambulanz warten müssen“, sagt SP-Mandatar Hannes Jarolim. Neos-Mann Gerald Loacker widerspricht dem Kanzler, die Regierung wolle das so: „Der Kanzler soll zu diesem Murks stehen und ihn reparieren.“