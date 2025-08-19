Eigentlich ist sie ein Relikt aus der Pandemie-Zeit. Dennoch erfreut sich die Sommerschule, die jeweils in den letzten zwei Ferienwochen angeboten wird, nach wie vor einer gewissen Beliebtheit: 39.500 Kinder und Jugendliche haben sich heuer für dieses zusätzliche Lernangebot angemeldet. Ein neuer Rekord. Je nach Schulstufe und Standort gibt es gezielte Förderungen, wobei in der Regel Deutsch oder auch Mathematik im Vordergrund steht.

Aktuell gibt es den Sommerunterricht an 787 Standorten, wobei 4.800 freiwillige Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz sind, viele davon sind Lehramtsstudenten.

Trotz Rekord-Anmeldungen sehen die Neos noch Luft nach oben. Denn von den rund 48.000 außerordentlichen Schülern, die derzeit mangels ausreicheichender Deutschkenntnisse in Förderklassen oder -kursen sitzen, würden nur 7.762 auch die Sommerschulen besuchen, rechnet man im Büro von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) vor. Deshalb soll schon 2026 die Sommerschule für diese Gruppe verpflichtend werden. Das kündigte wie berichtet Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-„Sommergespräch“ an. Damit wird ein Vorhaben aus dem Regierungsprogramm umgesetzt.

Entsprechend dem Zielpublikum werde sich auch der inhaltliche Schwerpunkt in Richtung Deutsch verlagern, sagt ein Wiederkehr-Sprecher zum KURIER. Wie viel die verpflichtende Sommerschule kosten werde, sei noch nicht klar. Aktuell würden die Ausgaben jedenfalls bei 9,8 Mio. Euro liegen.

Wird die Pflicht-Sommerschule geschwänzt, gilt dies als Schulpflicht-Verletzung wie jede andere auch. Das heißt, es sind Sanktionen bis hin zu Verwaltungsstrafen vorgesehen. Die bisherige Sommerschule auf freiwilliger Basis bleibt zusätzlich bestehen.