KURIER-Umfrage: 63 Prozent für Alexander Van der Bellen

Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer war so ein Ergebnis erwartbar. „Wie nicht anders zu erwarten, wird Van der Bellen im ersten Wahlgang eine klare absolute Mehrheit erreichen. Walter Rosenkranz wird mit 20 Prozent plus die aktuellen Umfragewerte der FPÖ übertreffen. Er kann auch mit mehreren Stimmen aus dem VP-Lager rechnen, in geringem Ausmaß auch aus dem Neos-Lager“, sagt Bachmayer.

Dass die übrigen Kandidaten in erster Linie auch im FPÖ-Lager wildern werden, dürfte Walter Rosenkranz aber insgesamt nicht allzu stark treffen. Bachmayer: „Bei den eigenen FP-Wählern könnten ihm aber vor allem Gerald Grosz, Michael Brunner und in geringem Maß auch Marco Pogo einige Stimmen wegschnappen. Je nachdem, wie stark Rosenkranz die VP-Wähler anspricht und wie sich die wenig bekannten Newcomer schlagen, hat er noch Luft nach oben. Ein Ergebnis ähnlich dem von Norbert Hofer im 1. Wahlgang 2016 mit 35 Prozent ist jedoch praktisch nicht erreichbar.“

Wobei überraschte, dass der Kremser FPÖ-Volksanwalt bekannter ist als erwartet. 65 Prozent haben angegeben, ihn dem Namen nach zu kennen, 35 Prozent davon haben auch eine gute Meinung von ihm, nur 29 Prozent eine weniger gute.