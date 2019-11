Mit wem Strache vor der Ibiza-Enthüllung telefonierte

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der frühere FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus führten kurz vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos einige brisante Telefonate, wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet. Am 15. Mai, also zwei Tage vor der Video-Veröffentlichung, waren Strache und Gudenus von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel mit mehreren Fragen konfrontiert worden.

Kaum eine halbe Stunde nach Empfang der Anfragen der zwei deutschen Medien rief Strache den Immobilieninvestor und Signa-Gründer René Benko an. Dies zeigt eine Rufdatenrückerfassung der "Soko Ibiza". Ein entsprechender Anlassbericht vom 8. August soll dem Profil vorliegen. Über Benko hatte Strache auf Ibiza noch gesagt, er zahle "die ÖVP und uns".

Anruf bei Glock-Gattin

Darüber hinaus telefonierte Strache mit Kathrin Glock, der Ehefrau des 90-jährigen Waffenindustriellen Gaston Glock. Auch rief Strache eine weitere Telefonnummer an, die Ermittler der Glock GmbH zuordnen. Auch die Firma Glock war auf Ibiza ein zentrales Gesprächsthema gewesen.

Alle im Video genannten Personen und Unternehmen haben stets betont, nie Spenden an die FPÖ oder FPÖ-nahe Vereine geleistet zu haben.

Vor der Veröffentlichung des Videos am 17. Mai gab es auch mehrere Telefonate zwischen Strache und dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP).

Profil: Telefonat mit Gorbach

Johann Gudenus wiederum wählte laut dem Anlassbericht von 15. Mai bis 17. Mai hauptsächlich Telefonnummern, "die dem Freiheitlichen Bildungsinstitut zuzurechnen sind", aber auch solche, die zu Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach, der Österreichisch Russischen Freundschaftsgesellschaft sowie FPÖ-Politiker Markus Tschank gehören sollen.

Tschank war eine zentrale Figur im blauen Vereinsnetzwerk, das rund 1,5 Millionen Euro an Spenden, Sponsorings und Subventionszusagen sammelte. Im Ibiza-Video beschrieb Strache, wie über Vereinskonstruktionen Parteispenden am Rechnungshof vorbei an die FPÖ geschleust werden könnten.

Signa: Strache nahm Aussagen zurück

Das Immobilien-Unternehmen Signa bestätigte auf Anfrage des Profil einen "telefonischen Kontakt, in welchem Herr Strache Befürchtungen zur Existenz eines ominösen Videos geäußert hat und dass eventuell missverständliche Äußerungen und haltlose Behauptungen in diesem Video aufgestellt werden. Herr Strache hat sämtliche dieser falschen und haltlosen Aussagen auch später öffentlich zurückgenommen und sich davon distanziert. Wir erachten diese Angelegenheit damit als erledigt." Tschank teilte dem Magazin mit: "Im Zusammenhang mit der aktuellen medialen Berichterstattung habe ich mir nichts vorzuwerfen."