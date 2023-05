Sobotka sucht Lösung für Erhalt von Roma-Gräbern

Gräber dienen als "Denkmäler"

Für Rose war die politische Entscheidung ein wichtiger Akt, dort dienen die Gräber als "Denkmäler". "Ich denke, das ist ein wichtiger Akt, weil die meisten Menschen sind wieder in die Ortschaften zurückgekommen, in denen sie vorher gewohnt haben." In Österreich habe es - nach den Zählungen der Nazis - 10.000 Angehörige der Minderheit gegeben, wovon etwa die Hälfte in Polen im mobilen Vergasungswagen ermordet wurde.

"Für viele unserer Menschen gibt es keine Gräber", schildert Rose. Nach der NS-Zeit hätten viele Überlebende auf den örtlichen Friedhöfen Gräber gekauft und die Namen derer darauf geschrieben, "von denen keine Spuren mehr da waren". "Ich denke, das ist ein wichtiger Akt", betonte der Zentralratsvorsitzende der Deutschen Sinti und Roma.

Er habe die Frage bereits erörtert, antwortete der Nationalratspräsident auf das Anliegen des deutschen Zentralratsvorsitzenden. Sobotka verwies etwa auf den Nationalfonds sowie den Friedhofsfonds für Jüdinnen und Juden in Österreich. "Wir brauchen nur eine technische Struktur, wie wir mit dem Thema umgehen." Man würde sich auch gerne das deutsche Beispiel einmal ansehen, stellte Sobotka Rose in Aussicht.