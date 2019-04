Sobotka droht bei schlechtem Benehmen mit langer Sitzungspause

Der in früheren Tagen polternde Innenminister Wolfgang Sobotka scheint sich an seine Rolle als Nationalratspräsident gewöhnt zu haben. Zwei Tage lang gibt er bei der Konferenz der Parlamentspräsidenten den weltmännischen Politiker: 47 Parlamentspräsidenten aus 36 Ländern – darunter auch Wolfgang Schäuble – empfängt er am Montag und Dienstag im Wiener Konzerthaus. „Die Konferenz markiert den Abschluss der EU-Ratspräsidentschaft“, so Sobotka.

Als Historiker ist er inhaltlich sattelfest und facettenreich in seinen Reden – so tritt Sobotka energisch gegen Antisemitismus auf. „Das ist für mich nicht nur eine Einstellung gegen Juden und Judenhass, sondern auch eine Fremdenfeindlichkeit sowie eine antimuslimische Haltung.“ Er versucht, die Westbalkan-Länder näher an die EU heranzubringen, was ihm zuletzt sogar Lob von Ex-ÖVP-Chef Erhard Busek einbrachte.

Hofburg-Kandidatur frühestens 2028?

Es zählt zu Sobotkas Talenten, über ein großes Rollenrepertoire zu verfügen. 2017 agierte er als Scharfmacher der Kurzianer für die Neuwahlen. Seit seiner Wahl zum Nationalratspräsidenten kehrt er seine schöngeistige Seite hervor. Gerade diese Vielseitigkeit macht Sobotka zu einem potenziellen Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl 2022.

Auch FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer, dessen Kandidatur bereits fix ist, hat Sobotka als möglichen Kontrahenten ins Visier genommen. Man hört, auch Kanzler Sebastian Kurz würde Sobotka gerne in den Hofburg-Wahlkampf schicken.