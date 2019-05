So sehen die neuen 100- und 200-Euro-Scheine aus

Alte Scheine noch lange gültig

Die alten Banknoten sind noch einige Jahre lang in Umlauf. "Es wird so sein, dass die neuen und alten Scheine bis weit in die 2020er-Jahre hinein parallel laufen", sagte OeNB-Sprecher Christian Gutlederer am Dienstag zur APA. Die alten Noten werden Schritt für Schritt aus dem Verkehr gezogen. Die Europäische Zentralbank ( EZB) bzw. die Nationalbank werde die Bevölkerung dann rechtzeitig, "mindestens ein Jahr davor", informieren, wann genau die Banknoten ihre Gültigkeit in den Geschäften verlieren. Dann können sie zeitlich unbefristet bei der Nationalbank (OeNB) umgetauscht werden.

Die Bankomaten spucken beim Geldabheben übrigens nicht zwingend sofort neue Hunderter und Zweihunderter aus. Die Notenbanken bringen die Scheine ab heute nach und nach in Umlauf.