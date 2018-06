So rüstet sich Grasser für seinen D-Day

Eines ist so gut wie fix: Grasser muss sich auf einen langen Aufenthalt im Sacher einstellen. Denn kaum einer im Gerichtssaal rechnet noch damit, dass es in diesem Jahr noch ein Urteil gibt. „Ich gehe nicht vor Herbst 2019 von einem Urteil aus“, so auch die Einschätzung von Ainedter.

Einige Indizien gibt es dafür. Nach 40 Prozesstagen haben immer noch nicht alle Angeklagten ausgesagt. Ist dieser Marathon einmal abgeschlossen, wäre da noch die Zeugenflut: Allein die Staatsanwaltschaft will 166 Personen vor Gericht befragen. Die Liste dürfte von den Angeklagten noch ausgeweitet werden.

Und Marion Hohenecker ist auch Richterin in einem weiteren Verfahren gegen Meischberger und Peter Hochegger. Die Beratungsgesellschaft Valora des Ex-Lobbyisten soll „schwarze Kassen“ gebildet und über diesen Weg Parteien beziehungsweise denen nahestehende Institutionen finanziert haben. Neun Millionen Euro sind in den 2000er-Jahren über die Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger an ÖVP, SPÖ und FPÖ geflossen. Es geht um den Vorwurf der Untreue. Diesen Prozess will Hohenecker im Herbst verhandeln. Da gibt es dann eine Prozesspause für KHG. Ein Angeklagter scherzte unlängst: „Wir werden uns beim Altwerden zuschauen können.“