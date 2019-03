Sicherungshaft: SPÖ will an Gesprächen mit Regierung teilnehmen

Vor Kurzem klang das noch ganz anders: ZumThema Sicherheitshaft forderte die SPÖ eine rasche lückenlose Aufklärung des Falls in Dornbirn, wo ein vorbestrafter Asylwerber einen Beamten getötet hat, bevor sie mit der Regierung in Gespräche treten wollte. Nun plant Parteichefin Pamela Rendi-Wagner aber doch, einen Vertreter zu dem von der türkis-blauen Koalition ausgerufenen Termin am kommenden Donnerstag zu entsenden. Dabei werde die SPÖ allerdings keine inhaltlichen Verhandlungen führen, sondern nur ihren Standpunkt klarmachen, kündigte Rendi-Wagner am Freitag am Rande eines Pressegespräches an. Welcher Vertreter das sein werde, ist nicht bekannt.