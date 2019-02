"Sicherungshaft" für Asylwerber: Schlechte Karten für Kickl

Nur: So einfach ist das nicht, wie auch Kickl weiß: "Eine ' Sicherungshaft' gibt die derzeitige Rechtslage, vor allem das Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit, nicht her." Daher fordert der Innenminister einen "Schulterschluss im Parlament", um die für die Gesetzesänderung notwendige Zweidrittelmehrheit herzustellen. "Wer die Änderung nicht mitträgt, zeigt klar, dass ihm der Schutz der Bevölkerung vor kriminellen Asylwerbern kein wahrhaftiges Anliegen ist", so Kickl in gewohnt dramatischen Worten.

"Ablenkungsmanöver"

Die Opposition, auf deren Unterstützung Kickl in diesem Fall angewiesen ist, lässt sich davon freilich nicht beeindrucken. Zwar sagen weder SPÖ noch Neos dezidiert "Nein" zur Sicherungshaft. Auf KURIER-Nachfrage orten aber beide wortgleich ein " Ablenkungsmanöver" des Innenministers und fordern erst einmal lückenlose Aufklärung über den Mord von Dornbirn.

"Experten gehen davon aus, dass die Verlängerung der Haft möglich gewesen wäre. Hier erwarten wir uns zuerst klar Antworten von Seiten des Innenministers, ob die Behörde anders hätte handeln müssen oder können", sagt etwa Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Um Licht in die Sache zu bringen, wurde daher auch eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister gestellt. Grundlegend sind die Neos aber der Meinung, die bestehende Rechtslage wäre ausreichend.

Ähnlich auch der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried: Es müsse alles getan werden, damit solche schrecklichen Vorfälle wie in Vorarlberg nicht wieder passieren. Der tragische Fall sei aber ein Versagen der Behörde des Innenministers, eine Schubhaft wäre auch nach derzeitiger Rechtslage schon möglich und notwendig gewesen. Das habe auch Europarechtler Walter Obwexer bestätigt.