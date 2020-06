Showdown der Aufdecker

Die Beziehung der beiden auffälligsten Ausschuss-Abgeordneten ist also angespannt. Und es ist programmiert, dass sich das Duo am Dienstag weiter in die Haare gerät. Denn auf der Agenda steht das Thema Glücksspiel, und hier will Pilz den endgültigen Beweis erbringen, dass Petzners BZÖ "die korrupteste Partei Österreichs ist".

Tatsächlich untersuchen die Mandatare dubiose Zahlungen, die Glücksspielkonzerne in der Amtszeit von Finanzminister Karl-Heinz Grasser an die Politik geleistet haben. Zum einen sind da der Novomatic-Konzern und die Telekom Austria, die versucht haben für Online- und Mobiltelefon-Glücksspiele eigene Lizenzen zu bekommen, und mithilfe des BZÖ das Glücksspielgesetz ändern wollten.

Und dann gibt es noch das Kuriosum der "Lotterien-Studie": Wie berichtet, haben die Lotterien (ein Sub-Unternehmen der Casinos Austria, Anm.) 300.000 Euro an eine mittlerweile liquidierte Agentur des BZÖ bezahlt. Offizieller Grund für die Zahlung war eine neun Seiten (!) zählende "Studie" zum Thema "Responsibe Gaming". Leo Wallner ( Casinos) und Fritz Stickler (Lotterien) sind deshalb morgen in den Ausschuss geladen (siehe rechts).

Geht’s nach Peter Pilz, gibt es eine simple Erklärung, warum ihn Petzner zuletzt so offen anfeindete: "Er weiß, was mit dem Glücksspiel auf ihn im Ausschuss zukommt. Das BZÖ wird unwählbar, die Partei ist politisch tot." Petzner sei 2006 wichtigster Mitarbeiter Jörg Haiders gewesen. Haider habe damals nicht nur die Partei geführt, sagt Pilz. "Es gibt auch Hinweise in den Akten, dass Haider selbst in die Glücksspielaffäre involviert war."