Paarlauf im kampflosen Wahlkampf

Wahlen

Wahlen

Bachmayer

Eine kuriose Situation also. Ein herber Dämpfer bei denwird erwartet und doch dürften sich Rot und Schwarz am Wahlabend als Sieger sehen, sobald eine satte Mehrheit absehbar ist. "Die Personen bleiben nach dengleich, die Linie danach auch", kommentiert. Dies könne aber den Eindruck vermitteln, dass sich ohnehin nichts ändern werde. "Was ist das für eine demokratiepolitische Botschaft?"

Stainer-Hämmerle hat ähnliche Bedenken. "Die beiden sagen: Wir machen weiter. Der Punkt ist: Man kann die Herrschenden nicht abwählen, die beiden bleiben." Ein demokratischer Wechsel in Folge des Wahlergebnisses sei so nicht möglich. "Es gibt keine rechnerische Möglichkeit für etwas anderes, weil keiner mit der FPÖ will."