Hotelier Sepp Schellhorn kehrt als Abgeordneter zu den NEOS zurück

Die erneute Annäherung fand bereits vor Monaten statt

Bereits in den letzten Monaten intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmer und der Partei. Er brachte sich unter anderem beim Standort-Index und den "Mittelstand-Stammtischen" von Parteichefin Beate Meinl-Reisinges Wirtschaftsplattform "Aufschwung Austria" ein. "Sepp steht wie kein Zweiter für die Anliegen der mittelständischen Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", kommentierte diese Freitagabend seine Rückkehr. Gemeinsam gehe es nun darum, "jene, die Arbeitsplätze und Wohlstand sichern, endlich ehrlich und spürbar zu entlasten und den Unternehmern die notwendige Freiheit zu geben anstatt sie mit Bürokratie zusammenzustutzen". Seinen ersten Auftritt bekommt Schellhorn schon vor seiner Rückkehr in den Nationalrat: Gemeinsam mit Generalsekretär Douglas Hoyos lädt er am 11. Jänner in Kärnten zu einem solchen "Mittelstand-Stammtisch".

➤ Mehr lesen: Brandstätter will Neos-Spitzenkandidat bei EU-Wahl werden