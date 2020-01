Sebastian Kurz wird wieder Jüngster der EU-Staats- und Regierungschefs

Der mit der türkis-grünen Regierung zurück ins Bundeskanzleramt strebende ÖVP-Chef Sebastian Kurz wird, sobald er offiziell im Amt ist, wieder jüngster Regierungschef in der Europäischen Union sein. Kurz ist 33 Jahre alt und damit gut ein Jahr und drei Monate jünger als die im Dezember vereidigte neue Regierungschefin von Finnland, Sanna Marin.

Kurz war bereits als Bundeskanzler der türkis-blauen Regierung jüngster Regierungschef in der EU. Bereits in seinen 40ern ist der irische Premier Leo Varadkar (40 Jahre), der 1997 zum jüngsten Taoiseach auf der grünen Insel gewählt wurde. 41 Jahre alt und sechs Monate vor Varadkar geboren ist der Ministerpräsident Estlands, Jüri Ratas. Auch noch verhältnismäßig jung ist Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit 42 Jahren.

Ältester in der EU-Gipfelrunde ist der zypriotische Staatspräsident Nikos Anastisiades mit 73 Jahren. Zweitälteste ist die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit 65 Jahren. Der britische Premier Boris Johnson, der wohl an keinem EU-Gipfel mehr teilnimmt und dessen Land die EU am 31. Jänner verlässt, kommt auf 55 Jahre. Der Vorsitzende der EU-Gipfelrunde, EU-Ratspräsident Charles Michel, ist 44 Jahre alt.

International betrachtet gibt es laut AFP aktuell eine Reihe von politischen Führungspersönlichkeiten, die bereits in ihren 30ern an die Macht gekommen sind. Darunter sind etwa der ukrainische Regierungschef Alexej Gontscharuk (35), der Präsident von Salvador Nayib Bukele (37) oder Andorras Regierungschef Xavier Espot Zamora (39).