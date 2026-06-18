+260 Millionen Dollar: Sebastian Kurz-Unternehmen wird neu bewertet

"Die entscheidende Frage für Staaten ist nicht mehr, ob sie Künstliche Intelligenz einsetzen werden, sondern ob sie diese auch besitzen, betreiben und vollständig kontrollieren. Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA", wird Sebastian Kurz anlässlich einer Finanzierungsrunde für Dream zitiert.

Dream, das 2023 von Kurz und dem ehemaligen NSO-Group-Gründer Shalev Hulio und Gil Dolev gegründete Cybersecurity-Unternehmen, ist auf KI-Anwendungen für Staaten und kritische Infrastruktur spezialisiert und beschäftigt laut eigenen Angaben derzeit rund 350 Mitarbeiter in Wien, Abu Dhabi und Tel Aviv.

Aktiv ist Dream in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien. Heute startet, wie das Unternehmen bekannt gibt, eine Finanzierungsrunde über 260 Millionen US-Dollar - womit die Unternehmensbewertung innerhalb von dreieinhalb Jahren auf 3 Milliarden US-Dollar ansteigt.