Sebastian Kurz bestätigt: „Möchte nicht mehr in die Politik“
Die Gerüchte um eine politische Rückkehr von Österreichs ehemaligem Kanzler Sebastian Kurz wollen nicht abreißen. Immer wieder gab es Spekulationen, ob es der 39-Jährige denn doch nochmal wissen will und sich wieder aufs politische Parkett bewegt.
Nun meldete sich Kurz über Instagram und verlautbarte, dass er keine Pläne habe, wieder ein politisches Amt zu bekleiden. In einem Posting schrieb er: „Nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen in den Medien gab, ob ich in die Politik zurückkehre, möchte ich das wiederholen, was ich ohnehin schon oft gesagt habe und was im Gegensatz zu den Spekulationen auch die Realität ist: Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen“.
Er wolle nun „einige Zeit“ in den USA verbringen und er freue sich schon auf den Urlaub mit seiner Familie. Er postete Fotos, die ihn telefonierend auf den Straßen New York Citys zeigen. Ganz unpolitisch scheint Kurz dann aber doch nicht geworden zu sein. In seinem Statement legte er nämlich nach: „Zur Politik: Meine politische Heimat ist die Volkspartei, ich war 10 Jahre Spitzenpolitiker, bleibe ein politischer Mensch und habe daher auch immer wieder Kontakt zu ehemaligen Weggefährten, vor allem in der Volkspartei, aber auch außerhalb“.
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