Sebastian Kurz bestätigt: „Möchte nicht mehr in die Politik“

Die Gerüchte um eine politische Rückkehr von Österreichs ehemaligem Kanzler Sebastian Kurz wollen nicht abreißen. Immer wieder gab es Spekulationen, ob es der 39-Jährige denn doch nochmal wissen will und sich wieder aufs politische Parkett bewegt.

Nun meldete sich Kurz über Instagram und verlautbarte, dass er keine Pläne habe, wieder ein politisches Amt zu bekleiden. In einem Posting schrieb er: „Nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen in den Medien gab, ob ich in die Politik zurückkehre, möchte ich das wiederholen, was ich ohnehin schon oft gesagt habe und was im Gegensatz zu den Spekulationen auch die Realität ist: Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen“.