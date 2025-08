Meinungsforscher: "Das hat sich Sebastian Kurz nicht verdient"

Der bekannte Markt- und Meinungsforscher setzt sich für eine modernere Sicht auf Ältere ein: Deren Kräfte sollte man stärker beachten und nutzen.

KURIER: 1965 haben Sie, noch als Student, begonnen, im Fessel-Institut zu arbeiten. Was war Ihre erste Meinungsumfrage?

Rudolf Bretschneider: Ich habe damals Werbetestungen und psychologische Studien durchgeführt. Meine erste drehte sich um Kaffeegenuss. Es war sehr vergnüglich. Ich bin in diesen Beruf hineingestolpert und wusste überhaupt nicht, was das ist.

Später haben Sie dann viel für die Politik geforscht.

Man fängt nicht mit Politikforschung an. Bevor man selbstständig Studien erstellt, sollte man das Handwerk verstehen und abschätzen können, was Stichproben können – und was nicht.

Sie haben gerade ein Symposium über die „Kräfte des Alters“ organisiert. Warum?