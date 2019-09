Schwaches Wachstum - Was nun: Sparen oder investieren?

Vorbei sind die Zeiten, in denen die hohen Steuereinnahmen die Ausgabendynamik in Bereichen wie Pflege, Gesundheit oder Pensionen überkompensiert haben. Aber wie soll es jetzt weiter gehen? So einig sich Industrie und Gewerkschaft in der Diagnose der schwächelnden Konjunktur sind, so unterschiedlich sind die Konsequenzen, die sie daraus ziehen.

Industriellenvereinigung: "Jetzt auf die Bremse steigen"

Die Industriellenvereinigung ist einigermaßen beunruhigt. Die Konjunktur lasse stärker nach als bisher erwartet. Und gleichzeitig werde ein teures Wahlzuckerl nach dem anderen verteilt.

Gerät die budgetpolitische Balance aus dem Ruder, seien Zukunftsinvestitionen sowie das angestrebte dauerhafte Nulldefizit in Gefahr, warnen IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und der Chefökonom der Interessensvertretung, Christian Helmenstein, im KURIER-Gespräch.