Weibliche Genitalverstümmelung in Österreich: Schutzbrief soll ab Herbst aufklären

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen auch den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM) zur Aufgabe gemacht. Ab Herbst soll nun der geplante „Schutzbrief“ für Gefährdete vorliegen, sagte eine Sprecherin des Familienministeriums am Samstag zur APA. Nach internationalem Vorbild wird das Dokument über FGM aufklären, darauf hinweisen, dass die Praxis in Österreich verboten ist und mit hohen Strafen geahndet wird.

Aussehen soll das Dokument wie ein offizieller Ausweis. „Der Schutzbrief soll beispielsweise einer Familie helfen, die einen Heimatbesuch in Ägypten macht, wenn sie Druck von den Großeltern oder Tanten bekommt“, sagte Projektleiterin Hilde Wolf gegenüber dem ORF-Radio.

Strafen für schwere Körperverletzung

Viele Familien wüssten gar nicht, dass die Praxis in Österreich als schwere Körperverletzung unter Strafe steht. Verboten ist die FGM nicht nur im Inland, auch Mädchen dafür ins Ausland zu bringen, kann bestraft werden. Im Kanzleramt geht man von 11.000 hierzulande Betroffenen und bis zu 3.000 gefährdeten Mädchen aus. Einen vergleichbaren Schutzbrief gibt es auch in Deutschland und der Schweiz. In Österreich soll dieser an „Brennpunktschulen“, in Ordinationen sowie über den Österreichischen Integrationsfonds verteilt werden.