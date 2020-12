Schulöffnung: Ablehnung der Schul-Maskerade

Lokale und Festsäle als Klassenräume?

Was die Öffnung von Festsälen, Hallen oder sogar Gastronomielokalen als Ersatzquartier für beengte Bildungseinrichtungen anbelangt, halte sich der Bedarf laut Ministerium in Grenzen. Auch der Wegfall der Oberstufenklassen schaffe hier mancherorts Abhilfe. „Die Schulen werden ab 7. Jänner verstärkt größere Räumlichkeiten nutzen, die sonst für den Unterricht nicht genutzt werden, wie beispielsweise die Aula oder den Turnsaal. Von einem generellen großen Bedarf an Ausweichquartieren kann nicht gesprochen werden“, sagt die Sprecherin der nö. Bildungsdirektion, Susanne Schiller.

Am kommenden Wochenende startet die Corona-Testreihe für alle Lehrkräfte. „Diese Maßnahme hilft uns, die Infizierten aus dieser Kette heraus zu nehmen“, so der Minister. Lehrkräfte die nicht an den freiwilligen Tests teilnehmen, werden FFP-2-Masken in der Schule tragen müssen. Die Schulen haben laut Ministerium von den bestellten sechs Millionen Stück bereits den Großteil bekommen.