Coronavirus: Opposition kritisiert Bildungsfahrplan - Grüne und Schulen zufrieden

Die von Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) umrissenen Pläne für die "verschlankte Matura" und zu Lehrabschlüssen stoßen bei den Schülervertretern auf positive Reaktionen. Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike zeigte sich erfreut über die Einbindung. SPÖ und NEOS begrüßten die Fixierung des Matura-Prozederes, fordern aber Klarheit in anderen Bereichen ein. Kritik kommt von der FPÖ.

"Entscheidung über Kopf hinweg"

In den vergangenen Jahren seien "oft Entscheidungen über den Kopf der Schulpartner" hinweg getroffen worden, sage Uzodike im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwoch. Dass nun "in schwierigen Zeiten die Betroffenen in konstruktive Verhandlungen mit eingebunden wurden", sei positiv, so die Bundesschulsprecherin. Auch die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, begrüßte die Einbeziehung der Schülerorganisationen beim nun fixierten weiteren Vorgehen. Mit den Lösungen werde "viel Druck rausgenommen".