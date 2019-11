Schüler sollen Lehrer per App bewerten - Gewerkschaft empört

Schüler sollen per Handy-App künftig Lehrer bundesweit online mit Sternen bewerten, so wie Uber-Fahrgäste ihren Fahrer oder Airbnb-Mieter ihre Wohnungen, so steht es in einer Einladung zu einer Präsentation einer Handy-Applikation für Freitag, den 15. November.

Noch ist weiter nichts über diese Anwendung bekannt, doch bei der Lehrergewerkschaft toben die Funktionäre jetzt schon lautstark. „Wir haben heute in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst unsere Juristen gebeten, sofort zu prüfen, wie die rechtliche Situation dabei aussieht“, erklärt Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger gegenüber dem KURIER.

Was die Lehrervertreter vorhaben, daraus machen sie jedenfalls keinen Hehl: „Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diese App zu verhindern“, sagt der Lehrergewerkschafter.