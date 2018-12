Schüler in Not: Wenn das Elternhaus auslässt

Die Schulsozialarbeiter – in Wien gibt es 30 – sind die Anlaufstellen, wenn Lehrer merken, dass mit einem der Kinder etwas nicht stimmt. Die Hausübungen werden nicht gemacht, die Schulsachen sind nicht in Ordnung, das Kind wirkt wütend oder bleibt den ganzen Tag lang still. „Im besten Fall hat das mit Liebeskummer zu tun. Meist aber mit Problemen daheim, von denen Lehrer oftmals nichts wissen.“

Corazza ist in Wien für die Innenstadtbezirke Wieden und Margareten zuständig, drei Mittelschulen, 900 Kinder. „Dabei bräuchte mich jede der Schulen täglich.“ Doch dafür fehle das Budget.

Für Menschen, die in einem liebevollen, sicheren, familiären Umfeld aufgewachsen sind, ist es kaum nachvollziehbar, wie es bei Familien aussieht, in denen gar nichts mehr funktioniert. Vielleicht nie funktioniert hat. Wo sich niemand um die Kinder kümmert, die Schule wenig Stellenwert hat. Wo manchmal weder Strom noch Warmwasser vorhanden ist, physische und psychische Gewalt herrscht, mit Eltern, die drogensüchtig oder psychisch krank sind. Das, sagt Corazza, gehe fast immer mit Armut einher, und die Kinder seien davon immer am härtesten betroffen.

Ein anderes Mal hätte der Klassenlehrer gebeten, bei einem Zehnjährigen zu schauen, warum seine Stifte nie gespitzt sind, das Mitteilungsheft nie unterschrieben wird und das Kind oft gar nicht in die Schule kommt.

„Die Kontaktaufnahme mit den Eltern hat nicht geklappt, also sind wir zur Wohnung gegangen. Dort lag um elf Uhr der Bub noch im Bett. Heizung und Strom waren abgedreht, Schimmel war an den Wänden, die Mutter psychisch neben der Spur. Ich war verwundert, dass der Bub überhaupt hin und wieder funktioniert hat.“ Auch hier, erzählt sie, wurde das Jugendamt zugeschaltet.

Viel häufiger sind ihre Alltagsthemen mit muslimischen Familien. „Die Kinder leben ja oft in zwei Welten, in der Schule eine liberale, aufgeklärte und gleichberechtigte Welt, daheim oftmals alles das nicht.“