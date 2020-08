Schnupfen oder Corona? SPÖ fordert Testoffensive für Schulstart

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid fordert für einen sicheren Start des neuen Schuljahres trotz Corona-Pandemie eine Testoffensive an den Schulen und eine Strategie, wie dort in der kalten Jahreszeit mit Schnupfen und Erkältungskrankheiten umgegangen werden soll.

Um schnell Schnupfen- von Coronasymptomen abgrenzen zu können, will sie alle Schüler mit Corona-Testkits ausstatten."Wir sagen: Testen, Testen, Testen statt Schulen schließen. Und das muss die Regierung ordentlich organisieren und genügend Geld dafür in die Hand nehmen", heißt es in den Unterlagen zu einer Pressekonferenz der früheren SPÖ-Bildungsministerin am Donnerstag.