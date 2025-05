Schönbrunn hat jetzt eine Schwester in Japan

Wie ein Vogel, der seine Flügel ausbreitet und sich über die Stadt erhebt - diese Anmutung hat der Burg Himeji in Japan den Spitznamen "Burg des Weißen Reihers" eingebracht.

Die Burg ist Schwester von Schloss Schönbrunn in Wien. Das Partnerschaftsabkommen, unterzeichnet im November, wurde am Samstag im Rahmen einer Reise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer in Begleitung einer 150-köpfigen Delegation zelebriert.