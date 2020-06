Schlagabtausch im Heeresstreit

KURIER: Warum soll Österreich das Modell der allgemeinen Wehrpflicht beibehalten?

Johanna Mikl-Leitner: Weil ich davon überzeugt bin, dass es das beste Modell ist. Weil wir ein Heer aus dem Volk für das Volk wollen. Außerdem liegt klar auf der Hand, dass unser Modell der allgemeinen Wehrpflicht mit dem Zivildienst das zuverlässigste und günstigste ist. Denn ein Berufsheer ist in Friedenszeiten zu teuer, und für Katastrophenhilfe zu klein.

Bei internationalen Einsätzen schicken wir ohnehin immer nur die Profis. Wie passt da das System der Wehrpflicht dazu?

Gerade bei den Auslandseinsätzen des Heeres sind bis zu 50 Prozent Milizsoldaten im Einsatz, die Milizsoldaten bekommen wir aber nur über den Präsenzdienst. Die Miliz wird aus den Grundwehrdienern rekrutiert, nur so können wir das gewährleisten. Das bestätigt auch General Entacher immer wieder.

Dennoch sind derzeit beim Bundesheer zu viele "Häuptlinge" und zu wenige "Indianer", gut die Hälfte der Grundwehrdiener sind nur Systemerhalter, die servieren, putzen, Auto fahren oder Wache schieben. Die Ausrüstung mangelhaft. Ist das Bundesheer so oder so ein Fall für einen Neustart?

Die Modernisierung des Bundesheeres ist seit Jahren im Koalitionspakt festgeschrieben – und zwar unter Beibehaltung der Wehrpflicht. Selbstverständlich gibt es da einen Reformbedarf, da ist Minister Darabos gefordert. Wir fordern seit Jahren, dass es weniger Systemerhalter geben muss, uns geht es ja um die Qualität in der Ausbildung der Präsenzdiener. Das ist vor allem einmal Aufgabe des Verteidigungsministers. Die Bürger sollen nun über die grundsätzliche Frage entscheiden, ob wir die Wehrpflicht beibehalten sollen. Danach ist Darabos gefordert, ein breites Reformkonzept auf den Tisch zu legen.

Welche Bedeutung haben Grundwehrdiener für den Katastrophenschutz?

Eine ganz besondere Bedeutung. Ich denke da an das Jahrhunderthochwasser bei mir daheim in Niederösterreich, wo mehr als 13.000 Soldaten im Einsatz waren. 11.000 davon waren Präsenzdiener. Und ich war vor Kurzem erst im Katastrophengebiet in der Steiermark, und habe selbst gesehen, wie die Grundwehrdiener dort Hand angelegt haben. Denen kommt eine ganz zentrale Rolle zu.

Die SPÖ argumentiert, dass nur sechs Prozent der Grundwehrdiener bei Katastrophen im Einsatz waren.

Es ist aber entscheidend, dass zum Zeitpunkt der Katastrophe eine ausreichende Mannstärke zur Verfügung steht. Da sind dann nämlich rund 75 Prozent, also drei von vier der helfenden Soldaten Grundwehrdienern . Die Rechnung von Darabos ist doch eine Milchmädchenrechnung. Zum Glück waren bei den vergangenen Katastrophen ausreichend Mann inklusive der Präsenzdiener zum richtigen Zeitpunkt verfügbar. Wir dürfen aber auch nicht die Augen vor der Realität verschließen: Katastrophen treten doch in immer kürzeren Abständen auf – es gibt vermehrt Wetterkapriolen. Und noch etwas: Die Grundwehrdiener waren in Summe mehr als 20 Jahre an der Grenze vertreten, mehr als hunderttausend Präsenzdiener waren dort. Die haben alle hervorragende professionelle Arbeit geleistet. Mit einem Berufsheer wäre das in keiner Weise machbar gewesen.

Das Thema Wehrpflicht wird in Österreich von einem anderen Thema dominiert – dem Zivildienst. Ist es da überhaupt noch möglich, pro oder kontra Wehrpflicht zu diskutieren?

Wir müssen beides thematisieren. Denn ohne Wehrdienst gibt es auch keinen Zivildienst , dass ist ganz klar in der Verfassung verankert. Deswegen haben wir erfolgreich dafür geworben, dass der Zivildienst auch in der Fragestellung vorkommt.

Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, zum Bundesheer zu gehen oder sich für den Sozialdienst zu melden?

Jedes soziale Engagement ist wichtig. Und ich bin überzeugt, es werden sich auch meine Kinder, wenn sie größer sind, sozial engagieren.

Was denken Sie, wie wird die Wahlbeteiligung bei der Befragung im Jänner sein – und wie wird sie ausgehen?

Die Chancen schätze ich derzeit bei 50:50 ein. Ich bin kein Prophet, wie viele Menschen abstimmen werden. Aber klar ist auch, die ÖVP wird sich ganz sicher an das Ergebnis halten.