Schieder: "Konservative vom Bazillus der Rechtsextremen infiziert"

Salvini und Strache bemühen sich derzeit, Orbans rechtsnationale Partei Fidesz für eine Teilnahme an einer künftigen Rechtsaußen-Fraktion zu gewinnen. Fidesz gehört indes wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an; die Mitgliedschaft ist allerdings seit März ruhend gestellt.

Strache hatte sich im Vorfeld des Besuchs bei Orban optimistisch bezüglich einer künftigen gemeinsamen Europafraktion gezeigt: "Wir haben in diesem EU-Wahlkampf die historische Chance, dass sich die drei bisherigen patriotischen Freiheitsfraktionen zu einer großen gemeinsamen Fraktion zusammenschließen könnten", sagte er in einem Interview mit der Tageszeitung " Österreich" (Sonntagausgabe). "Wir könnten so viele Mandatare in dieser EU-Fraktion erreichen wie noch nie und zweitstärkste Europa-Fraktion werden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich Viktor Orbans Fidesz führend bei uns einbringen würde."

"Nacktes Machtreben"

Von den NEOS kam im Zusammenhang mit Straches Besuch am Montag ebenfalls Kritik am Kanzler: "Kurz hat Rechtspopulisten in den Ministerrat geholt und ihnen damit die Schlüssel für die Europäischen Institutionen gegeben. Es steht zu befürchten, dass er auch auf EU-Ebene eine Koalition mit Orban und den rechten Fraktionen plant", hieß es in einer Aussendung von Spitzenkandidatin Claudia Gamon.

Der Grüne Bundessprecher und Ko-Spitzenkandidat Werner Kogler warf dem Kanzler unterdessen ein Doppelspiel vor: "Wenn Kurz gegen die (deutsche) AfD und (Marine) Le Pen (Chefin des französischen Rassemblement National, Anm.) wettert und im selben Atemzug die Koalition mit der FPÖ hochhält, so ist das nacktes Machtstreben. Er dreht und wendet sich da wie ein Blatt im Winde", so Kogler in einer Aussendung vom Montag.