Schengen: Rumänischer Präsident reagiert auf Nehammers Veto-Drohung

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat am Mittwoch erstmals Stellung zum angedrohten Veto der ÖVP-Grünen-Regierung gegen den von seinem Land angestrebten Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengenraum bezogen: In Rumänien "gibt es keinen unkontrollierten Zustrom an Migranten und hat es auch nie gegeben", sagte Johannis am Rande eines Staatsbesuchs in Lettland.

Der rumänische Präsident hob hervor, dass Bukarest bestens im Bilde sei, "woher die Migranten kommen und über welche Routen" - man werde die eigenen Daten und Erkenntnisse den österreichischen Behörden gerne zur Verfügung stellen. Rumänien sei nie ein zentraler Teil der "Balkanroute" gewesen, über die Migranten nach Mittel- und Westeuropa reisen, dafür verfüge sein Land jedoch "sowohl über das Potenzial als auch die Fähigkeit, Österreich unterstützend zur Seite stehen, um den Zustrom an Migranten einzudämmen".