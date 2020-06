Schelling: "Halten unsere Ziele für 2016 ein"

Finanzminister Hans Jörg Schelling hält in seinem Antwortschreiben an EU-Wirtschaftskommissar Jyrki Katainen, das dem KURIER vorliegt, fest, dass Österreich an seinem Budgetkurs festhält. Dieser sieht ein (strukturelles) Nulldefizit 2016 vor, aber eine höhere Neuverschuldung 2015 – wegen der Wirtschaftsflaute. Für den strikten Vollzug im heurigen Jahr sei Österreich sogar gelobt worden, sagte Schelling im KURIER-Gespräch.

Da im März nächsten Jahres eine Steuerreform beschlossen werden soll, führe er derzeit "intensive Gespräche" mit allen Ressortkollegen über "zusätzliche Maßnahmen für 2015", schreibt Schelling an Katainen.