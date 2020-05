Schelling: Steuerhoheit für Länder vorstellbar

NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll hat Minister gern zu Besuch. So vergeht meist wenig Zeit zwischen ihrer Angelobung und der Visite in St. Pölten. In dieser Hinsicht bildet der neue Finanzminister keine Ausnahme. Und Hans Jörg Schelling hat eine starke Botschaft mitgebracht: Er kann sich die Steuerhoheit für Bundesländer vorstellen.

Eine „schöne Situation“ nannte Pröll die Tatsache, „dass ich einen St. Pöltener hier in St. Pölten im Landhaus begrüßen darf“. Schelling, ein Vorarlberger, wohnt seit 1981 in Niederösterreichs Hauptstadt. Überhaupt regierte am Freitag Herzlichkeit – von der kolportierten Abneigung keine Spur. „Heute können wir mit der Argumentation aufräumen, dass der neue Finanzminister die Bundesländer auf Distanz halten möchte“, sagte Pröll.

Und Schelling wurde der Vorgabe gerecht. Er stehe zum Pakt mit den Ländern, den Finanzausgleich bis 2016 zu verlängern, bevor er neu verhandelt wird. Er wolle diese Zeit aber nutzen, um ein grundlegend neues Modell zu erarbeiten. Tabus gibt es dabei keine. Auch die Steuerhoheit für Bundesländer? „Das schließe ich nicht aus“, sagt der neue Finanzminister. „In welcher Form, kann ich heute noch nicht sagen.“ Von notwendigen verfassungsrechtlichen Änderungen lässt sich Schelling nicht abschrecken: „Ich traue einem neuen Modell eine solche Komponente zu.“ Ob die Einhebung der Steuern zentral oder föderal passiere „ist nicht die Kernfrage. Es muss die beste Lösung für die Bürger sein“.