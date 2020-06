Schadenersatz: Telekom fordert 10 Mio. ein

Das Verfahren um die beispiellose Manipulation des Telekom-Kurses ist am weitesten fortgeschritten. Seit Mitte Jänner liegt der Abschlussbericht der Polizei vor. Darin werden die ehemaligen Spitzenmanager schwer belastet.

Kurzer Rückblick ins Jahr 2004. Über rund hundert Telekom-Mitarbeiter ergießt sich ein warmer Geldregen von 9,2 Millionen Euro. Der Kurs der Telekom-Aktie hat am 26. Februar in einem Herzschlag-Finale auf die Kommastelle genau jenen Sprung hingelegt, der für die Auszahlung der Boni aus einem Aktienoptionsprogramm ausschlaggebend ist. Die fettesten Brocken kassieren, wie bei solchen Programmen üblich, die damaligen Vorstände – insgesamt fast 1,5 Millionen Euro. An einen Zufall glaubte schon damals niemand, auch wenn Sundt (bekam 390.000 Euro) noch so oft beteuerte, alles sei in Ordnung gewesen.

Als die Grüne Abgeordnete Gabriela Moser, Vorsitzende des Korruptions-U-Ausschusses, im Vorjahr auf Grund von KURIER-Recherchen Anzeige erstattete, begann die Justiz doch noch zu ermitteln. Heute wissen wir, dass Wanovits im Auftrag der Telekom den Kurs entsprechend manipulierte. Hochegger wiederum half aus der Verlegenheit, Wanovits die versprochene „Risikoentschädigung“ von einer Million Euro an der Buchhaltung vorbei auszuzahlen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.