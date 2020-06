Lachnummern im Wahlkampf

In Österreich regiert der nackte Wahlkampf-Wahnsinn. Mittelalterliche und alte Männer zeigen, was sie oberhalb der Gürtellinie zu bieten haben. Ein neuer Polit-Stil? Nein. Für Andreas Dörner vom Institut für Medienwissenschaft in Marburg ( Deutschland) sind Oben-ohne-Inszenierungen à la Stronach und Strache längst passé. „Das soll Virilität signalisieren, seht her, ich bin unantastbar.“

In der deutschen Medienlandschaft setzt sich bereits, aus den USA kommend, ein neuer Politiker-Typus durch. Einer, der über seine Unzulänglichkeiten schmunzeln kann, der Fehler und Krankheiten einräumt. Wie die SPD-Minsterpräsidentin Hannelore Kraft, die über ihre Gluten-Allergie plaudert. Der Ort, an dem Politiker Persönliches diskutieren, sind Satire-Sendungen wie die „ heute-show“ oder „Absolute Mehrheit“ auf Pro7, letztere moderiert vom Entertainer Stefan Raab. Inhalt der Sendung: Berufspolitiker werden zu einem ernsthaftes Thema befragt, am Ende stimmen die Zuschauer ab, wer am besten abgeschnitten hat.

Typisch für die Sendungen ist der schnelle Wechsel zwischen Seriosität und Gag. Ein Beispiel aus einer Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen: Raab fragt eine Vertreterin der Piratenpartei namens Cornelia Otto, ob Menschen mit 1000 € im Monat kreativer sind, als solche ohne Grundeinkommen (Video hier). Gelächter im Saal. Frau Otto gerät außer Tritt: „Es ist ja nicht gesagt, dass es 1000 € sind, das muss sich ja auch tragen. Wir sind visionär aber wir sind ja nicht dumm.“ Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ( CSU) sagte im Kabarett-Talk „Pelzig hält sich“ einmal: „Wissen Sie, wenn man gewählt ist, dann hat man nichts zu sagen, und die, die was zu sagen haben, die sind nicht gewählt“. In der klassischen TV-Konfrontation, in der Politiker ihre Botschaften an den Mann bringen wollen, kann man auf solche Aussagen lange warten. Dörner sieht das als Chance, auch für den Zuseher: „Die Politiker glauben zwar, dass sie Satire-Formate im Griff haben, aber unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass sie sich auf ein Glatteis begeben, wo andere Dinge zur Sprache kommen.“ Die Grenze sei dort erreicht, wo es albern werde. Der Berliner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky warf dem Komiker Kurt Krömer 2010 eine Torte ins Gesicht, „da wird der Politiker zum Slapstick-Darsteller“.