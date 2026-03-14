Enorme Kosten durch Zulagenerhöhung für Lehrer-Personalvertreter

Die Grünen haben abermals die Ende 2025 per Gesetz festgeschriebenen Zulagen für freigestellte Personalvertreter im öffentlichen Dienst massiv kritisiert. Anlass ist eine Anfragebeantwortung durch die Salzburger Landesregierung, die erstmals die "Kostenexplosion" bestätigt und über die am Freitag auch die ZIB2 berichtet hat. Alleine in Salzburg fielen dadurch rund 650.000 Euro an Rückzahlungen an.

Die stellvertretende Klubobfrau und Bildungssprecherin Sigrid Maurer fürchtet, dass Nachzahlungen für ganz Österreich "in die Millionen gehen". Während alle Lehrerinnen und Lehrer auf die versprochene Gehaltserhöhung verzichten müssten, würden die Zulagen für Personalvertreterinnen und Personalvertreter von knapp 850 auf über 3.400 Euro pro Monat ansteigen. "Das ist einfach absurd", so Maurer, die in der Zulagenerhöhung einen Abtausch mit der Gewerkschaft für die Rücknahme der Gehaltserhöhung für öffentlich Bedienstete vermutet.

Zulagen steigen von maximal 846 auf über 3.400 Euro

In der Anfragebeantwortung bestätigt die Salzburger Landesregierung laut den Grünen die Zulagenerhöhung für (teilweise) freigestellte Personalvertreter unter den Landeslehrern von zuvor maximal 846 Euro monatlich auf künftig über 3.400 Euro pro Monat. Insgesamt werden die jährlichen Ausgaben des Bundeslands für die Zulagen somit elf Mal so hoch sein wie zuvor. Zudem sei die beschlossene Regelung rückwirkend ab 2023 gültig. Dadurch entstünden dem Land Salzburg zusätzlich verpflichtende Nachzahlungen in der Höhe von 642.644 Euro. "Das Landesbudget ist schon mehr als angespannt", kritisierte der Bildungssprecher der Salzburger Grünen, Simon Heilig-Hofbauer: "Ich frage mich ernsthaft, wo die Landesregierung dieses Geld jetzt auftreiben will."