Salzburger Landes-FPÖ nach Zerwürfnis gespalten

Es sind turbulente Tage für die Salzburger FPÖ. Nach dem Parteiausschluss von Klubchef Karl Schnell am Mittwoch droht der FPÖ nun, alle Salzburger Landtagsabgeordneten zu verlieren. Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache hat Schnell „hinterfotzigen“ Verhaltens geziehen; bei einem Überraschungsbesuch in Saalfelden in der Nacht auf Mittwoch hat er die Salzburger Doppelspitze Schnell und Rupert Doppler abmontiert. Jetzt haben sich in der Salzburger FPÖ zwei Lager gebildet.



Das Gros des fünfköpfigen FPÖ-Landtagsteams zeigte sich bereits am Dienstag bei der Sitzung solidarisch mit Schnell – und verließ nach Straches Auftritt den Saal. Die Landtagsabgeordnete Marlies Steiner-Wieser blieb, bekräftigte, weiter hinter Strache zu stehen. Damit reiht sie sich ins zweite Lager rund um den neuen Landesparteiobmann Andreas Schöppl ein.