Brisant: Rechtsextreme "Sächsische Separatisten" tiefer in Österreich vernetzt als gedacht

Die mutmaßliche rechtsterroristische Gruppe "Sächsische Separatisten" sorgt erneut für Schlagzeilen: Demnach reichen die internationalen Verbindungen der Gruppierung offenbar weiter als bislang angenommen in die extremistische Szene in Österreich. Das zeigen Recherchen von Spiegel, Der Standard und MDR zeigen.

Laut Ermittlungsakten, die den Medien vorliegen, trafen sich im August 2023 in Wien der mutmaßliche Anführer der Gruppe, sowie seine beiden ebenfalls beschuldigten Brüder mit niemand Geringerem als Gottfried Küssel – eine der bekanntesten Figuren der Szene. Das Treffen wurde von Sicherheitsbehörden observiert. Was genau besprochen wurde, bleibt unklar. Doch allein der Kontakt wirft ein bedrohliches Licht auf die Netzwerke militanter Rechtsextremer in Mitteleuropa.

Rechtfertigungsversuche und politische Brisanz

Der Anwalt eines Beschuldigten weist alle Vorwürfe zurück: Bei der Gruppe habe es sich lediglich um eine "Wandergruppe" gehandelt. Auch Küssels Anwalt distanzierte sich in einer Stellungnahme von jeglicher Verbindung – sein Mandant treffe sich »privat« mit wem er wolle, das sei nicht strafbar.

Die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt wegen Verstößen gegen das Verbots- und Waffengesetz gegen den Langenloiser FPÖ-Stadtrat René Schimanek. Bei einer Hausdurchsuchung in einem Forsthaus in der Ortschaft, in dem Schimanek damals hauptgemeldet war, waren im November große Mengen an Munition und NS-Devotionalien gefunden worden. Das Forsthaus war von der Stadtgemeinde seit Jahren an die Familie Schimaneks vermietet gewesen. Schimanek ist Büroleiter des 1. Nationalratspräsidenten, Walter Rosenkranz. Dieser pochte auf die Unschuldsvermutung, sprach von einem "Meldevergehen" und schloss eine Suspendierung aus.