Rechtsextreme wollten sich am "Tag X" im Waldviertel verschanzen

Der Tag X: Es ist der Tag, an dem die Gesellschaft kollabiert. So jedenfalls in der Vorstellung von Rechtsextremen. An diesem Tag, so planten sie, wollten sie sich in ein Forsthaus in der Nähe einer Burg im Bezirk Krems-Land zurückziehen. Das geht aus Ermittlungsunterlagen hervor, die Datum und MDR vorliegen.

Errichtung eines NS-Staates

Seit Längerem laufen in Deutschland Ermittlungen gegen die sogenannten "Sächsischen Separatisten" - Abkürzung "SS". Es handelt sich dabei um eine Gruppe von 15 bis 20 Männern, die zumindest seit 2020 aktiv sein und rassistische, antisemitische und apokalyptische Ideologien pflegen sollen.

Sie dürften geplant haben, Gebiete in Sachsen und anderen ostdeutschen Gebieten zu erobern und dort einen NS-Staat zu errichten. Um auf den Tag X vorbereitet zu sein, sollen auch bewaffnete Trainings absolviert worden sein, unter anderem wurde ein Häuserkampf simuliert.

Unter ihnen befinden sich auch einige Personen mit Wurzeln in Österreich. Die Mitgründer der Gruppierung sollen die Söhne eines ehemals hochrangigen österreichischen Neonazis sein, der nach Absitzen einer mehrjährigen Haftstrafe wegen NS-Wiederbetätigung nach Deutschland ausgewandert war. Der KURIER bezeichnete ihn als "Nummer zwei der österreichischen Neonazi-Szene", als "Gau-Beauftragter für Niederösterreich". Der Großvater war FPÖ-Politiker.