Runde der KURIER-Chefredakteure: Regierungsvakuum - ist das normal?

Salomon: War es richtig von Kurz, die Regierung zu sprengen – und war es vom Parlament richtig, die Minderheitsregierung abzuwählen?

Peter Rabl: Also das Zweite fand ich nicht richtig, und ich bin sehr froh über die Schönheit der Verfassung. Als altgedienter erinnere ich mich noch heftig an die Diskussionen in den 70er und 80ern, als es darum ging, die Kompetenzen des Bundespräsidenten zu beschneiden. Heute danken wir dem Himmel, dass diese Verfassung nicht geändert wurde, und wir müssen danken, dass wir diesen Bundespräsidenten und nicht seinen Gegenkandidaten haben.

Salomon: Ich denke, es herrscht zwischen uns Konsens, dass es sehr gut ist, dass wir Van der Bellen als Bundespräsidenten haben, und dass er sich überparteilich verhält.

Wolf: Da kann man nur zustimmen. Er spielt das mit Augenmaß. Aber ich muss zur Verfassung zurück. Was wäre passiert, wenn der Bundespräsident eine andere Verfassungsbestimmung herangezogen hätte, nämlich die Auflösung des Nationalrates, und er hätte die amtierende Regierung mit der Fortführung der Geschäfte betraut? Dann hätte kein Spiel um den Misstrauensantrag stattfinden können.

Rabl: Was Franz-Ferdinand Wolf hier vertritt, halte ich für eine zynische Belebung unserer Debatte. Denn die Auflösung des Parlaments ist die Atomwaffe des Bundespräsidenten, also in einem Fall, wo das Parlament völlig handlungsunfähig ist. Dieses Parlament ist aber keinesfalls handlungsunfähig.

Salomon: War es notwendig, die gesamte Regierung, auch die Experten, die drei Tage vorher bestellt wurden, abzuwählen?

Rabl: Ich hoffe, dass der Herr Bundespräsident mit dem Übergangskanzler ausmacht, dass die Experten zum Teil auch der neuen Regierung angehören.

Salomon: Das wollten die Umstürzler aber nicht.

Rabl: Ich glaube, daran wird es nicht scheitern, wenn der Herr Ratz weiter Innenminister bleibt oder nicht. Ich glaube, es war nicht gut, aber es war das gute Recht der Parlamentsmehrheit, dem Herrn Kurz jetzt nicht die Kanzlerbühne zu bieten.

Brandstätter: Ich möchte mich auf das Wort Sturz beziehen. Sturz, das erleben wir in Diktaturen, das hier war aber normal. Der Bundeskanzler hätte sagen können, ich habe keine Mehrheit mehr. Und was machen wir jetzt? Das hat er nicht gemacht, sondern er hat versucht, zu bleiben und wurde dann abgewählt. Meine Kritik war immer, dass diese Regierung mit dem Parlament zu wenig gearbeitet hat und manchmal versucht hat, sehr schnell Gesetze durchzubringen. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wo unterschiedliche Fraktionen vielleicht sogar etwas Sinnvolles beschließen, nämlich das Parteiengesetz wirklich zu ändern, und wir eine Offenlegung der Einnahmen und Ausgaben bekommen, dann wäre das ein großer Fortschritt.

Salomon: Ich halte es für schlecht, in einer Phase, wo es auch um Personalentscheidungen in der EU geht, keine Regierung zu haben.