Rücknahme-Abkommen: Österreich hat aktuell 68 Vereinbarungen

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Österreich hat derzeit 68 Rücknahme-Abkommen mit anderen Staaten vereinbart. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des SPÖ-Klubobmanns Philip Kucher durch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hervor. In deren Amtszeit wurden fünf Vereinbarungen getroffen, nämlich mit Usbekistan, der Mongolei, Kolumbien, Südafrika und Togo.

Von den 68 Rücknahme-Abkommen bzw. Vereinbarungen basieren 27 auf EU-Verhandlungen. Die SPÖ interessierte sich in ihrer Umfrage auch dafür, wie viele entsprechende Pakte während der Amtszeit der von der FPÖ nominierten Außenministerin Karin Kneissl getroffen wurden. Die Antwort lautet auf null, wobei Kneissl nur von Mitte Dezember 2017 bis Anfang Juni 2019 im Amt war.