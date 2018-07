Rückendeckung für Vilimsky: FPÖ bezweifelt Ischias-Anfall

Hafenecker hält eine Entschuldigung für "nicht notwendig". Es wäre eher zu hinterfragen, wenn es wirklich einen medizinischen Notfall gegeben hat, warum der Kommissionspräsident nicht sofort versorgt worden ist und man ihn überhaupt dieser Sache ausgesetzt hat."

Der FPÖ-Politiker bezweifelt aber einen solchen Notfall. "Wenn ich einen Ischias-Anfall habe - ich hatte schon einen -, steht man schmerzverkrümmt in einer Ecke und taumelt nicht in der Gegend herum und versucht noch, Staatsoberhäupter zu unterhalten, sondern man ist mit sich selbst beschäftigt", sagt Hafenecker.

Der Vorfall sei "beharrlich von den Systemmedien unter Anführungszeichen verschwiegen worden", sagte Hafenecker wörtlich auf Ö1. Der KURIER und viele andere Medien im In- und Ausland berichteten über den Vorfall sowie über Vilimskys Vorwürfe.

Kommission: "Akuter Ischias-Krampf"

Die EU-Kommission hatte am Freitag empört auf entsprechende Berichte reagiert und wies darauf hin, dass der seit Jahren an Rückenproblemen leidende Juncker am Mittwoch einen akuten Ischias-Krampf gehabt habe. "Aus meiner Sicht ist es mehr als geschmacklos, dass einige Presseorgane beleidigende Schlagzeilen machen und Präsident Junckers Schmerz ausnutzen. Ich glaube nicht, dass das elegant ist, und ich glaube nicht, dass das fair ist", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas zu den Alkohol-Spekulationen in sozialen Medien.

Ein im Netz verbreitetes Video zeigt, dass Juncker bei der Aufstellung für das "Familienfoto" vor dem NATO-Galadiner nicht auf das Podium steigen konnte. Er schwankte und wurde von mehreren Regierungschefs gestützt. Später gab es Bilder Junckers im Rollstuhl.