Rote Revolte: Basis kann Neuwahl des SPÖ-Chefs erzwingen

Alle 20 Jahre gibt sich die SPÖ ein neues Parteiprogramm. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt weniger auf wirklich neuen Inhalten, sondern auf der Öffnung und Modernisierung der Partei.

Ihr Vorsitzender Christian Kern führt in der SPÖ die Basisdemokratie ein, er will weg von der alten, verstaubten Funktionärspartei. „Wir müssen Glaubwürdigkeit zurück gewinnen, die Partei aus dem Stadium der Selbstgenügsamkeit holen, positive Irritationen setzen“, sagt Kern. Und, zu den roten Grundwerten: „Das Herz der SPÖ schlägt nicht auf dem Ballhausplatz, sondern bei den Ziegelteichen am Wienerberg.“

Der SPÖ-Chef und Ex-Kanzler, nunmehr in der undankbaren Oppositionsrolle, will mit dem neuen Programm die altehrwürdige Sozialdemokratie für neue Wählerschichten links der Mitte – vor allem Grüne – öffnen und die eigenen Mitglieder (stabil 175.000) stärker einbinden. Auch die Jungen bekommen mehr Einfluss. Im Oktober soll der nun vorliegende Programm-Entwurf beschlossen werden.

Aber nicht nur die nächsten 20 Jahre will die SPÖ auf dieser Basis aktiv mitgestalten, auch an die glorreiche Vergangenheit wird erinnert. So zieht sich Bruno Kreiskys Vision von der „sozialen Demokratie“ aus dem Programm von 1978 auch heute wie ein roter Faden durch die verschiedenen Kapitel.