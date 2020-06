Rolf Holub: Vom Aufdecker zum Zudecker?

Wie auch immer: Die Öffentlichkeit wurde erst drei Wochen später informiert. Nicht der Grüne mit dem Aufdecker-Image preschte bei diesem sensiblen Umweltthema vor, sondern Agrarlandesrat Christian Benger ( ÖVP) brach aus "moralischen Gründen" das Schweigen. Holub ist seither in Argumentationsnot. "Ich wollte nichts verdecken oder verschleiern. Ich musste abwägen zwischen Gesundheitsgefährdung und Panikmache. Es wäre nicht verantwortungsvoll gewesen, die Menschen ohne konkrete Messwerte zu verunsichern. So wie alle anderen auch erfuhr ich erst durch die Pressekonferenz von Landesrat Benger, dass es Grenzwertüberschreitungen gab", schiebt Holub den Schwarzen Peter von sich.

Den Kardinalfehler ortet er in der mangelnden Information durch die Beamten in seinem Ressort, die schon im April von ersten Problemen mit erhöhten HCB-Werten wussten, aber für sich behielten. "Wissen Sie, ich komme von der anderen Seite. Grüne oder Global 2000-Aktivisten sind bei den Beamten nicht gerade beliebt. Jetzt bin ich misstrauisch, und alles geht über meinen Tisch", sagt Holub zum KURIER.

Doch das nützt wenig. Im Görschitztal ist Holub der Buhmann. Zudem ist das Klima in der Kärntner Dreier-Koalition vergiftet wie die Böden der Krisenregion. "Wir wussten noch nicht, dass eine Krise da ist, da waren wir schon mittendrin. Aber diese Situation kann uns auch zusammenschweißen", so Holub.

Die Opposition feiert in den letzten zwei Wochen Festspiele. Der Kärntner Landtag beschloss einen U-Ausschuss. "Die Nerven liegen blank in der Regierung. Holub spielt ein undurchschaubares Pingpong-Spiel, wenn es um die Verantwortung geht", kritisiert Team Stronach Landesrat Gerhard Köfer. Für Kärntens FPÖ-Chef Christian Ragger ist Holub gar rücktrittsreif. Davon will dieser nichts wissen. "Warten wir ab, was bei den Messungen herauskommt. Erst wenn man mir ein einziges Fehlverhalten nachweisen kann, ziehe ich die Konsequenzen."