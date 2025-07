Richter äußern "Bedenken" gegen Jobausschreibung im Justizministerium

Dies könne zu einer "Schwächung des bewährten Prinzips der 'fachlich-justiziellen Selbstverwaltung'" führen, heißt es in einem Schreiben, über das der Falter zuerst berichtete. Im Ministerium verteidigt man das Vorgehen, man habe bewusst offen ausgeschrieben.

"Sie gewährleistet den fachlichen Austausch, das gegenseitige Verständnis und trägt einem am Rechtsstaat und der richterlichen Unabhängigkeit orientierten Amtsverständnis Rechnung. Die bestehende Praxis einer Durchlässigkeit zwischen den Gerichten/Staatsanwaltschaften und dem Ministerium fördert Wissenstransfer, Vertrauen und trägt zur Qualität justizpolitischer Entscheidungen bei."

Für Ministerium nicht nachvollziehbar

Im Ministerium kann man die Bedenken nicht nachvollziehen. Genau diese "Haus-STA-Lösung" werde nicht in Frage gestellt, die ausgeschriebene Stelle betreffe die richterliche Selbstverwaltung nicht.

Im Justizministerium gebe es eine Bandbreite an Aufgaben, die eine spezifische Fachexpertise benötigen, die durch Richterinnen und Richter typischerweise nicht abgedeckt wird - etwa die Bereiche Datenschutz, Vergaberecht oder Strafvollzug. "Deshalb werden Ausschreibungen in diesen Bereichen schon seit Langem offen, also auch für Jurist:innen bzw. andere Akademiker:innen, ausgeschrieben. Dem entsprechend ist bereits jetzt ein Teil der akademischen Arbeitsplätze (auch Stabstellen- und Abteilungsleitungen) nicht mit Richter:innen und Staatsanwält:innen besetzt."