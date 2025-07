Die EU-Kommission kritisiert in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht 2025 erneut die politische Einflussnahme auf Postenbesetzungen in Österreichs Justiz. Auch für eine bessere Überwachung von Lobbyingtätigkeiten sieht sie noch keine Fortschritte.

Begrenzte Fortschritte werden hingegen bei der Reform der Bundesstaatsanwaltschaft sowie den Transparenzregeln für Abgeordnete attestiert.

Das Land habe „keine Fortschritte bei der notwendigen Beteiligung der Justiz an der Ernennung von Gerichtspräsidenten der Verwaltungsgerichte“ gemacht, so der Bericht. Daher empfiehlt die Kommission, „die Justiz in die Verfahren zu (deren) Ernennung einzubeziehen, unter Berücksichtigung der europäischen Standards“.