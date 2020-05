Der Kanzler und die Schraubstöcke

Ausbildung Die ÖBB sind Österreichs größter Ausbildungsbetrieb für technische Berufe. In elf Lehrwerkstätten werden 1800 Lehrlinge ausgebildet, die 22 Lehrberufe gehen vor allem in die technische Richtung (Elektro, Metall, Maschinenbau, Eisenbahntechnik, etc.).

Frauenquote Die Bundesbahnen peilen bei den Lehrlingen eine 20-prozentige Frauenquote an. Derzeit sind 16 Prozent der in Ausbildung stehenden ÖBBler weiblich, die Hälfte davon in technischen Berufsfeldern.