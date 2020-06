Auf Tuchfühlung mit dem Krieg um Kobane

Am Himmel dröhnt es gewaltig, immer wieder sind entfernte, kleinere Einschläge zu hören. "Da", sagt ein Mann mit einem Fernglas und deutet auf Kobane. Die Rauchsäule verzieht sich langsam, "das war nahe am Grenzübergang".

Der IS versucht gerade dort vorzustoßen, um die Verteidiger der Stadt von der einzigen Versorgungsader abzuschneiden. Dass es gerade dort raucht, heißt auch, dass dort gekämpft wird.

Davon konnte sich auch eine österreichische Parlamentarierdelegation am Dienstag überzeugen, die vom KURIER-Reporter in das Dorf Mexsen begleitet wurde. SP-Klubobmann Andreas Schieder, Berivan Aslan, eine kurdisch-stämmige Grün-Abgeordnete, sowie die VP-Menschenrechtssprecherin Elisabeth Pfurtscheller zeigten sich tief betroffen von den Kriegshandlungen. Sie forderten unter anderem die Öffnung eines humanitären Korridors, für dessen Schaffung es sogar einen österreichischen Parlamentsbeschluss gibt.

Doch die türkische Regierung zeigt sich diesbezüglich unzugänglich und hat dafür diverse Forderungen gestellt. Was wiederum die Betroffenen erzürnt. "Für humanitäre Lieferungen kann es doch keine Bedingungen geben", wettert Ayse Efendi. Die Kurdin aus Kobane ist für die Selbstverwaltungsbehörde tätig.

Ayse Efendi spricht von einem sehr wichtigen Kapitel in der kurdischen Geschichte nach 35 Jahren Widerstand und Freiheitskampf. Schon alleine der Umstand, dass die kurdischen Verbände in der nordsyrischen Stadt Kobane durchhalten, sei ein Sieg. " Kobane wird nicht fallen." Auch wenn der IS, so der allgemeine Vorwurf von kurdischer Seite, vom türkischen Staat unterstützt werde.

Die Bürgermeisterin der grenznahen Stadt Suruc, Zühal Ekmez, zeichnet das Bild einer Parallelstruktur, die lokale und private Initiativen sowie die staatlichen Maßnahmen bei der Bewältigung der Krise um Kobane trennen würde. Lokale Verwaltungen würden bei der Bewältigung der Lage allein gelassen.

Es ist aber vor allem Misstrauen gegenüber der Regierung in Ankara, das vorherrscht: Man zweifelt an dern Willen, den IS auch wirklich zu bekämpfen. Gefolgsleute des IS rekrutieren in der Region und Berichte über Waffenlieferungen von türkischer Seite aus an den IS machen die Runde – von Tunneln unter der Grenze ist die Rede. All das "mit dem Unglauben, dass türkische Stellen davon nichts wissen".