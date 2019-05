Rendi-Wagner: VdB soll drei Ministerien mit Experten besetzen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat in zwei Tweets einen Appell an Bundespräsident Alexander Van der Bellen gerichtet. Dieser besprach sich am Sonntagvormittag in der Hofburg mit Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP).

Rendi-Wagner fordert, die drei Ministerien für Justiz, Inneres und Landesverteidigung sollen von unabhängigen Expertinnen oder Experten besetzt werden. Nur das stelle eine unabhängige Aufklärung und professionelle internationale Zusammenarbeit (etwa mit ausländischen Geheimdiensten) sicher.

Sie begründet das mit dem Vertrauen in die Institutionen, das wiederhergestellt werden müsse, und der Sicherstellung der notwendigen Ermittlungen.