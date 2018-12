Rendi-Wagner: SPÖ prüft Klage gegen Kassenreform

Die SPÖ übt sich seit einem Jahr in der ungewohnten Rolle der Opposition. Die letzten Tage haben gezeigt, dass die Sozialdemokraten sich in einigen Punkten uneinig sind, Burgenlands angehender Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zum Beispiel mahnte einen „konstruktiven Kurs“ gegenüber der Bundesregierung ein.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, vom KURIER mit Doskozils Aussagen konfrontiert, stellt Differenzen in Abrede. Sie sieht die Sozialdemokraten „geschlossen“ hinter sich. „Zweifelsohne war der Parteitag ein Wendepunk“, so die SPÖ-Chefin. Dort sei sie mit 98 Prozent gewählt worden, und das sei ein eindeutiges Signal der Geschlossenheit. Die Partei habe sich auch in der Oppositionsrolle eingefunden. „Wir sind hier mit Hans-Peter Doskozil auf einer Linie, wir sind eine konstruktive Opposition“, sagt Rendi-Wagner.