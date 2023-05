Sollte sie gewinnen: Was Rendi-Wagner sich von Dosokzil wünscht

Sollte die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sich im Dreikampf um die Parteispitze durchsetzen, will sie ihrem Konkurrenten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, jedenfalls vorschlagen, in die Entscheidungsgremien der Bundespartei zurückzukehren. "Er soll mit uns gemeinsam dort die inhaltlichen Fragen diskutieren, debattieren, damit wir dann auch - wie er heute verspricht - gemeinsam diese nach Außen vertreten können", so Rendi-Wagner am Freitag in ORF III.

Am umstrittenen Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch will Rendi-Wagner im Falle ihrer Bestätigung jedenfalls festhalten. Mit Blick auf die kommende Nationalrats- und EU-Wahl wolle sie die Spitze allerdings mit einer zweiten Person in der Bundesgeschäftsführung personell breiter aufstellen. Dazu, ob diese auch aus dem Lager ihrer Mitbewerber kommen könnte, wollte sie sich nicht äußern.