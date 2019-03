Rendi braucht „ein Quäntchen mehr Populismus“

Ob der harten Oppositionszeiten und den nicht eben berauschenden Umfragewerten zur baldigen EU-Wahl hat Drozda innerparteilich einen schweren Stand.

Zuletzt berief er für den 18. März eine Sitzung zur EU-Wahl in Wien ein, die Niederösterreicher fehlten auffälligerweise. „Natürlich ist uns das als Protest ausgelegt worden, aber es war nur eine Terminkollision“, rechtfertigt sich Schnabl. Er beteilige sich an keiner Personaldebatte. Denn: „Wir sollten im Wohnzimmer streiten und nicht am Balkon“, alles andere schade nur der Partei. Schnabls vordringlichster Wunsch an eben diese: „Wir müssen in der Kommunikation besser werden. Vor allem in den sozialen Medien sind wir weit hinter der ÖVP und der FPÖ.“

Andere Länder, ähnliche Sicht: Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser fordert „eine inhaltlich klare Linie und Geschlossenheit der Partei“. Kaiser: „Das ist das Einmaleins der Politik. Einen zerstrittenen Haufen wählt niemand. Streit nützt sicher nicht uns, sondern anderen.“