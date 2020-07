Reitbauers zur Gastro-Krise: „Ich kann nicht zwei auf einen Sessel setzen“

Im Herbst steht die Wien-Wahl vor der Tür. Die Hotellerie liegt bei einer Auslastung zwischen neun und 19 Prozent. Was machen andere Metropolen gegen diese Krise?

Heinz Reitbauer: Wir brauchen die Vielfalt. Hochkultur und eine junge Szene. Aber man muss die Bürokratie minimieren. Es gibt den Vorschlag, dass man die Schanigärten nicht wegräumen muss oder dass man die Straßen öffnet, damit mehr Lebensfreude in die Stadt kommt. Das darf nicht nur am Rathausplatz stattfinden, sondern muss flächendeckend sein. Der Tourismus in diesem Land kann nur langfristig funktionieren, wenn er in die Bevölkerung eingebettet ist. Alles andere macht keinen Sinn. Passiert das nicht, fühlen sich die Menschen nicht wohl, ziehen weg, und wir werden touristisch überladene Plätze haben. Davon gibt es international genügend Negativbeispiele.

Wäre die autofreie Innenstadt so eine Innovation?

Birgit Reitbauer: Wenn man in innovative Städte fährt, tritt das Auto in den Hintergrund. Das Auto ist nicht mehr Synonym für eine funktionierende Stadt. Ob dafür gleich die ganze Innenstadt lahm gelegt werden muss, kann ich nicht beantworten. Aber viel mehr braucht es jetzt mehr Freiheiten für Unternehmensgründer. Im Moment brauchst du einen akademischen Kurs, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn man in ein Kaffee in Kopenhagen geht, gibt es nicht drei Toiletten, sondern genau eine. Bei der Bürokratie braucht es dringend eine Entschlackung. Nur so kann die Wirtschaft wieder anspringen.

Heinz Reitbauer: Das ist auch die Chance, dass der Kaffee preislich nicht ins Endlose wächst. Drei Toiletten muss am Ende jemand zahlen. Es zahlt der Konsument bei seinem Kaffee und seinem Schnitzel.

50 Jahre Steirereck. Was ist die Vision für die nächsten zehn Jahren?

Heinz Reitbauer: Arbeiten (lacht).

Um den Umsatzverlust aufzuholen?

Birgit Reitbauer: Der Umsatz ist weg. Das tut natürlich weh. Aber ich kann nicht zwei auf einen Sessel setzen.

Heinz Reitbauer: Diesen Verlust kann man nicht aufholen. Die letzten zwei Wochen vor dem Lockdown liefen geschäftlich schon schlechter. Im Prinzip waren es fast drei Monate. Das sind 20 Prozent des Jahresumsatzes.